Pep Guardiola’nın 2019’dan görüntüleri bir anda tamamen viral oldu: “Aman Tanrım...”

Twitter’da Pep Guardiola’nın 2019’daki bir basın buluşmasından eski görüntüler yeniden ortaya çıktı. Görüntülerde Sky Sports’tan Rob Harris, eski Manchester City teknik direktörüne Manchester City sahiplerinin geldiği Abu Dabi’den hiç dolaylı ödeme alıp almadığını soruyor.

2019’da Alman araştırmacı gazetecilerden oluşan Der Spiegel ekibi, Roberto Mancini’nin Manchester City teknik direktörü olduğu dönemde Abu Dabi’deki bir kulübe ‘danışmanlık’ vermek karşılığında yılda bir buçuk milyon sterlin maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Bu arada Der Spiegel, Manchester City’deki neredeyse tüm usulsüzlükleri ortaya çıkaran yayın organıydı. Yayınları önce UEFA sürecini, daha sonra da Premier League soruşturmasını başlattı.

Bu çerçevede Harris, Mancini’ye Abu Dabi’den bir kulüp tarafından ödeme yapıldığı gibi, Guardiola’ya da başka kurumlar tarafından ödeme yapılıp yapılmadığını sormaya karar verdi.

Son gelişmeler göz önüne alındığında Guardiola’nın yanıtı şimdi viral oldu. “Bana şu anda nasıl bir soru sorduğunun farkında mısın? Bana ciddi ciddi başka bir kurumdan para alıp almadığımı soruyorsun. Dürüst ol, sence ben bu soruyu hak ediyor muyum?”

“Roberto’nun (Mancini, ed.) başına gelenin ne olduğunu bilmiyorum. Beni gerçekten bununla mı suçluyorsun? Hem de tam treble kazandıktan sonra? Bu gerçekten... Vay canına. Aman Tanrım” diyerek sözlerini noktaladı Guardiola.

Bu kesit şu anda sosyal medyada viral durumda. Çok sayıda kullanıcı, Guardiola’nın vücut dilinden ‘kesinlikle suçlu olduğunu’ düşündüğünü söylüyor. Diğerleri ise neden sadece ‘hayır’ diye yanıt veremediğini sorguluyor.



