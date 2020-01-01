Pep Guardiola: Messi'nin ayrılığı Barça'yı zorlayacak

Lionel Messi'nin Eric Abidal ile yaşadığı tartışmanın ardından, Arjantinli oyuncunun kulüpten olası ayrılığı tartışılmaya başladı.

Pep Guardiola, 'nin Camp Nou'ya sonunda veda ettiğinde, 'in 'nun ayrılığıyla yaşadığı acının bir benzerini 'nın da yaşama ihtimalini yüksek görüyor.

Arjantinli süperstar, Rosario'dan ayrıldıktan sonra tüm kariyerini Barcelona'da geçirdi. Kulübün sportif direktörü Eric Abidal ile yaşadığı gerilimin ardından ise Messi'nin kulüple arasının bozulduğu haberleri çıktı.

Haberin devamı aşağıda

Abidal'in Ernesto Valverde'nin görevden alınmasının nedeninin oyuncularla ilişkisinin bozulması olduğunu söylemesine tepki gösteren Messi, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Oyuncular hakkında konuştuğunuzda isim vermelisiniz, aksi takdirde herkesi zan altında bırakırsınız" diye cevap vermişti.

Daha fazla takım

Kulübün eski patronu Guardiola ise Messi'nin Barça'dan olası ayrılışında sağlam durmaları gerektiği konusunda uyardı.

Post United' a yaptığı açıklamada, "Bu kaçınılmaz, bu oyuncular çok önemli," diyen Guardiola, "Messi, Barça'dan ayrıldığında, kendilerini yeniden düzenlemek için biraz zamana ihtiyaçları olacak. Bu kaçınılmaz. Bu adamlar sezon başına 40-50 gol atıyorlar" ifadelerini kullandı.