Pep Guardiola: Messi veya Cristiano Ronaldo'muz yok

Manchester City Menajeri Pep Guardiola bir süperstarları olmamasına rağmen takımının performansını ve kararlılığını övdü.

Pep Guardiola, Manchester City'nin Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo gibi takımı tek başına sırtlayan bir oyuncuya sahip olmadığını ancak Etihad'daki mevcut kadrosundan fazlasıyla mutlu olduğunu söylüyor.

Pep Guardiola'nın ekibi Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham'a karşı İlkay Gündoğan'ın 2 gol bulduğu maçtan galibiyetle ayrıldı.

Guardiola, Manchester United ve Liverpool'un zirve yarışından takımının üstün çıkmasındaki etkileyiciliğinden bahsetti.

Pep Guardiola ne dedi?

Barcelona'nın eski menajeri, mevcut kadrosundan memnuniyetini dile getirirken takımı tek başına sırtlayacak bir yıldıza da hayır demeyeceğini söyledi.

"Maçları tek başına kazanacak bir oyuncumuz yok. Bir Messi, bir Cristiano, bir Mbappe ya da Neymar'ımız yok. Biz takım olarak hareket etmeliyiz."

"Dürüst olacağım her maçta dört gol atan ve bu yıldızların koştuğu gibi koşan bir oyuncum olsun gerçekten çok isterdim. Ama mevcut kadrodaki hiçbir oyuncumu da değiştirmezdim."

"Kaptanımız Fernandinho'yu bu yüzden birçok kez övdüm, zor anlarda sahada ve saha dışında hep birlik olmamıza yardım ettiği için. Büyük takımlar, büyük oyuncular bunu kötü anlarda sergilerler. İyi anlarda sergilemek kolaydır."

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City'nin yakın takipçisi Manchester United ligin küme düşme hattında West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı. Bir maçı eksik lider City ise yakın takipçilerine 7 puan fark attı.

Pep Guardiola eğer bu yıl da şampiyonluk kupasını kaldırırsa dört yıl içinde üçüncü Premier Lig tacını takmış olacak.