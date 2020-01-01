Pep Guardiola: Messi, Barcelona'da kalacak

Pep Guardiola, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Manchester City'ye transfer olacağı yönündeki söylentilere açıklık getirdi.

Pep Guardiola, 'nin 'dan ayrılarak 'nin yolunu tutacağı hakkındaki söylentilere son noktayı koydu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile sorun yaşadığı için takımdan ayrılabileceği konuşulan Messi'nin Katalan ekibinde kalacağına inandığını söylerken; "Messi, Barcelona'nın oyuncusu ve orada kalacak. Kariyerini Barcelona'da noktalayacak, en azından benim dileğim bu yönde." ifadelerini kullandı.

Abidal, Sport'a yaptığı açıklamada Ernesto Valverde döneminde bazı futbolcuların mutsuz olduğunu ve bu yüzden yeterince çalışmadığı söylemişti.

Daha fazla takım

Eski takım arkadaşı Abidal'e Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Messi ise; “Herkes kendi işinin sorumluluğu bilmeli ve buna göre davranmalı. İyi oynamadığımız zaman bunu sahadaki futbolcular olarak ilk biz kabul ediyoruz. Eğer futbolcular hakkında konuşacaksanız isim vermelisiniz. Çünkü bu şekilde herkesi töhmet altında bırakıp doğru olmayan söylentileri besleyip yaymış oluyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.