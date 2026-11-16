Pep Guardiola, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gitmesinin ardından ABD'nin iş teklifini geri çevirecek

Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, Mauricio Pochettino'nun ayrılışının ardından ABD millî takımının yeni teknik direktörü olması için yapılacak teklifleri geri çevirmeye hazırlanıyor. 55 yaşındaki Guardiola, büyük bir turnuvada bir millî takımı çalıştırma isteğini uzun süredir dile getirse de futboldan tam bir yıl uzak kalmakta kararlı.

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Katalan teknik adam, teknik direktörlüğe verdiği uzun arayı sürdürmek istiyor

The Telegraph'a göre Guardiola, Old Trafford'da görevden alınan Michael Carrick'in yerini almak üzere görevinden ayrılacak Pochettino'nun yerine geçmek için verdiği arayı erken bitirmeyi düşünmüyor. 2025-26 sezonunun sonunda Etihad Stadı'ndaki kupalarla dolu dönemini tamamladığından beri takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam, boşalan görev için öne çıkan aday olmuştu. Ancak konuya yakın isimler, Guardiola'nın 12 aylık arası boyunca hiçbir teklife açık olmadığını belirtiyor.

ABD'li yetkililer resmî temas için hazırlanıyor

Bu tutumuna rağmen US Soccer yöneticilerinin, son dönemde Atlantik'in öte yakasında vakit geçiren teknik adamla temasa geçmesi bekleniyor. Bazı iddialarda federasyon yetkilileriyle görüşmeye istekli olabileceği belirtilse de teknik direktöre yakın kaynaklar, onun bir sezon boyunca kulübeden uzak kalmak istediğini vurguluyor.

Eski Barcelona teknik direktörü, 2012 ile Bayern Münih'teki göreve atanması arasındaki önceki molasını büyük ölçüde New York'ta yaşayarak geçirdiği için Amerika'daki yaşama zaten yakınlık duyuyor. Ülkeye duyduğu ilgiden ve Central Park yakınındaki bir dairede nispeten tanınmadan yaşamaktan ne kadar keyif aldığından daha önce söz etmişti.

Millî takımlardan gelen önceki teklifleri de geri çevirdi

Guardiola'nın ABD'yi geri çevirmesi, bu yılın başında yaşananlara benzer bir durum olacak. 55 yaşındaki teknik adam, İtalya Futbol Federasyonu ile görüştükten sonra İtalya millî takımının teknik direktörlüğünü reddetmiş, bunun üzerine federasyon geçen yaz Roberto Mancini'yi ikinci kez göreve getirmişti. İngiltere Futbol Federasyonu da 2024'te Thomas Tuchel'i göreve getirmeden önce Sir Gareth Southgate'in yerine geçmesi için Guardiola'yla ilgili görüşmeler yapmıştı.

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Şu anda teknik direktörlüğe dönmek istemese de Katalan teknik adam, ileride bir millî takım çalıştırma hedefini gizlemiyor. Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı ve onun ünlü sarı formasını çalıştırmak uzun zamandır ilgisini çekiyor. İngiltere'nin başına geçmek de gelecek için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Ayrılacak teknik direktör CONCACAF eşleşmesini tamamlayacak

Pochettino ise ilk maçını 6-0 kazandıkları Haiti'ye karşı CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final rövanşında takımın başında yer aldıktan sonra çarşamba günü ABD millî takımındaki görevinden resmen ayrılacak. Arjantinli teknik adamın, Manchester United'daki görevine başlamak üzere perşembe günü Manchester'a uçması planlanıyor. Premier Lig'deki görevine gelecek pazar ezeli rakip Liverpool'a karşı Anfield'da oynanacak zorlu deplasman maçıyla başlayacak.