Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılacak mı? Finalin ardından kararını verdi

Bu sezon Manchester City ile üç kupanın sahibi olan Pep Guardiola'nın hiçbir yere gitmeye niyeti yok.

Guardiola'nın Manchester City'den ayrılacağı iddia edildi

Ancak İspanyol menajer kontratını tamamlamak istiyor

Yeni sezon için hazır

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Guardiola'nın öğrencileri bu sezon 3. kupayı kaldırdı. Guardiola'nın bu zaferin ardından Manchester City'den ayrılacağı iddia edildi ancak The Times'a göre İspanyol menajerin kontratı bitene kadar takımdan ayrılmaya niyeti yok.

BÜYÜK RESİM: Guardiola, Manchester City ile yoluna devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmaları da hız kazanacak. Josko Gvardiol ve Mateo Kovacic'in transfer listesinde olduğu söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Guardiola'nın Manchester City ile sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.

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