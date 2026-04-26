Pep Guardiola: "Maçtan sonra Tijjani Reijnders'i öldürebilirdim"

İngiltere'de dikkat çeken görüntüler dolaşıyor; bu görüntülerde, FA Cup yarı finalinde Nico Gonzalez'in galibiyet golünün hemen ardından Pep Guardiola'nın Tijjani Reijnders'e koşarak onu kucakladığı görülüyor. Hollandalı oyuncu o anda çoktan oyundan çıkmıştı.

Cumartesi öğleden sonra Southampton, 80. dakikada aniden öne geçince maçı kazanacak gibi görünüyordu.

Sonunda, maçın son dakikalarında Jérémy Doku ve Gonzalez'in attığı iki golle The Citizens galip geldi.

Reijnders, Manchester City'de ilk 11'de maça başladı. 86. dakikada Guardiola tarafından oyundan alındı. Onun yerine Bernardo Silva oyuna girdi.

Değişiklikten bir dakika sonra Gonzalez uzak mesafeden golü attı. Kenarda duran Guardiola, Reijnders'i kucaklamak için yedek kulübesine koştu.

Maçtan sonra Sky Sports, Reijnders'e bu tuhaf görüntüleri sordu. "Hemen yanıma geldi. Ne dedi mi? Bu aramızda kalacak."

Maçın ardından Guardiola, Reijnders ile yaşadığı bu özel an hakkında çok daha az gizemliydi. BBC kamerasına karşı sözlerini tekrarladı. “O kadar iyi oynamıştı ki onu öldürebilirdim dedim. Son zamanlarda pek fazla oynamamıştı ama gerçekten mükemmel oynadı.

Reijnders, geçen yaz AC Milan'dan 50 milyon euroya transfer olmuştu. İngiltere'deki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı, ancak sezon ilerledikçe giderek daha sık yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.