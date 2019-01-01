Pep Guardiola: Liverpool maçı kazanmak için şanslar buldu

2019 Community Shield'ın sahibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Wembley'de oynanan ve ormal süresi 1-1 biten karşılaşmanın ardından, seri penaltı atışlarında 'u 5-4 mağlup eden , bu kupayı altıncı kez müzesine götürmeyi başardı.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, BT Sport'a açıklamalarda bulundu.

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Guardiola "İki taraf için de inanılmaz bir son oldu. Hiçbir takım 90 dakika boyunca oyunu domine edemedi. Maç içinde iyi dönemlerimiz oldu ama son 15 dakikada yorgunluğumuz ortaya çıktı ve Liverpool maçı kazanmak için şanslar buldu. İkinci yarıda onlar çok daha fazla uzun top denediler ve biz dönen topları alamadık. Maçı kontrol edemedik. İki takım açısından da iyi bir testti. Oyuncular, önümüzdeki sezon nelerle karşılaşabileceklerini görmüş oldu. geri dönecek, , ve zaten iyi takımlar. Neler olacağını bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ise "Özellikle ikinci yarıda iyi bir performans ortaya koyduk. Maçın ardından Kevin De Bruyne ile konuştum. İkimizde takımların hangi seviyede olduğunu bilmediğimizi söyledik. En azından beraberliği hak etmiştik. Hayal kırıklığı yaşamıyorum. Bugün gösterdiğimiz performans kazanmaktan daha önemliydi. Hala kendi oyunumuzu oynayabileceğimizi biliyoruz. Kazanmayı istedik ama maçın sonunda daha şanslı olmalıydık. Manchester City'yi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.