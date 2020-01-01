Pep Guardiola: Liverpool her maçı son maçıymış gibi oynadı

Pep Guardiola, Liverpool'un şampiyonluğunu tebrik ederken, takımı hakkında öz eleştiri yapmayı ihmal etmedi.

, Premier Lig'in 31. haftasında konuk ettiği 'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte lig şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'un şampiyonluğunu tebrik ederken, onlar kadar tutkuya sahip olmadıklarını söyledi:

"Kısa sürede 8 şampiyonluk kazandık ve bu ülkede daha önce olmamış bir şeyi gerçekleştirdik. Bu kupaları kazandıktan sonra belki de Liverpool ile aynı tutkuya sahip değildik. İlk iki yıldaki kadar tutarlı olamadık. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve öz güven depoladı. Çıktıkları her maçı son maçları gibi oynadılar. Biz bunu yapamadık."

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"Geçirmiş oldukları harika sezon için Liverpool'u tebrik ederim. Hala oynayacağımız 5-6 maçımız var. Ligde ikinci olduğumuzu unutmamalıyız. Bu yüzden birçok takımdan daha iyiyiz.