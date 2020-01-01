Pep Guardiola, Lionel Messi ile konuşmuş!
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yönetimi gönderdiği yazılı belgeyle takımdan ayrılmak istediğini bildirmesi futbol dünyasında deprem etkisi yaratmıştı.
Messi'nin bu talebinin kulüp yönetiminde çatlaklara neden olduğu, hatta Başkan Josep Maria Bartomeu'nun da baskıların ardından görevinden istifa edebileceği konuşulurken, transfer söylentileri de kuvvetlenmeye başladı.
The Athletic'te yer alan haberde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın geçtiğimiz günlerde eski öğrencisi olan yıldız futbolcu ile konuşarak bu yaz Barcelona'dan ayrılması halinde kendisini kadroda görmek istediğini ilettiği belirtildi.
Haberde Manchester City'nin 33 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödememe konusunda kararlı olduğu ve transferin yalnızca Messi'nin sözleşmesini feshedebilmesi halinde gerçekleşebileceği de kaydedildi.
2008 - 2012 yılları arasında Barcelona'da birlikte çalışan Guardiola ile Messi'nin arasındaki sıkı ilişkinin deneyimli teknik adamın İspanya'dan ayrılmasından sonra da aynı şekilde devam ettiği biliniyor.