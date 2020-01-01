Pep Guardiola, Lionel Messi ile konuşmuş!

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi'nin yeni durağı Manchester City olabilir...

'nın Arjantinli yıldızı 'nin yönetimi gönderdiği yazılı belgeyle takımdan ayrılmak istediğini bildirmesi futbol dünyasında deprem etkisi yaratmıştı.

Messi'nin bu talebinin kulüp yönetiminde çatlaklara neden olduğu, hatta Başkan Josep Maria Bartomeu'nun da baskıların ardından görevinden istifa edebileceği konuşulurken, transfer söylentileri de kuvvetlenmeye başladı.

The Athletic'te yer alan haberde Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın geçtiğimiz günlerde eski öğrencisi olan yıldız futbolcu ile konuşarak bu yaz Barcelona'dan ayrılması halinde kendisini kadroda görmek istediğini ilettiği belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Haberde Manchester City'nin 33 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödememe konusunda kararlı olduğu ve transferin yalnızca Messi'nin sözleşmesini feshedebilmesi halinde gerçekleşebileceği de kaydedildi.

2008 - 2012 yılları arasında Barcelona'da birlikte çalışan Guardiola ile Messi'nin arasındaki sıkı ilişkinin deneyimli teknik adamın İspanya'dan ayrılmasından sonra da aynı şekilde devam ettiği biliniyor.