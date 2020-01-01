Pep Guardiola: Kovulmadığım sürece burada kalıyorum

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sözleşmesinin sonuna kadar İngiliz ekipte kalacağını söyledi.

Pep Guardiola'nın ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

İngiliz ekiple 2 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 1 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşayan Guardiola, ayrılma gibi bir planının olmadığını ve gelecek sezon da takımda kalacağını söyledi.

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada "Defalarca söylediğim gibi kulüp beni kovmadığı sürece burada kalıyorum. Önümüzdeki sezon kesinlikle görevimin başındayım. Oyuncularımla çalışmaktan büyük keyif alıyorum. İyi ve kötü zamanlar olacaktır. Her zaman kazanamazsınız" ifadelerini kullandı.

Geride kalan 21 haftada lider 'un 14 puan gerisinde bulunan Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile eşleşti.