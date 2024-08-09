Pep Guardiola, İngiltere Milli Takımı iddialarına yanıt verdi

Pep Guardiola, Lee Carsley'in ardından İngiltere Milli Takımı'nın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi.

Southgate, EURO 2024'ün ardından İngiltere'ye veda etti

Lee Carsley geçici teknik direktör olacak

Guardiola, Manchester City ile sezona odaklanmış durumda

NE OLDU? Gareth Southgate, EURO 2024'ün ardından İngiltere Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmıştı. Lee Carsley, Southgate'in koltuğuna geçici antrenör olarak otururken Pep Guardiola, Carsley'den sonra takımın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Mevcut sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Guardiola, Manchester City ile sezona odaklandığını söyledi: "Ne yapacağımı düşünmem gerekecek, burada devam etmek istiyor muyum yoksa ara mı vermek istiyorum. Bir milli takım yönetmek isteyip istemediğimi düşüneceğim. Yeni sezon için heyecanlıyım çünkü yeni bir meydan okuma var ve kendi rekorumuzu kırabiliriz."

BÜYÜK RESİM: Guardiola, geçtiğimiz Şubat ayında bir milli takımı çalıştırmak istediğini dile getirmişti ancak şimdi Manchester City ile yeni sezona odaklanmış durumda.

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SIRADA NE VAR? Manchester City ile Manchester United, 10 Ağustos'ta Community Shield mücadelesinde karşı karşıya gelecek.