Pep Guardiola: En iyisi değilim, hiç öyle hissetmedim

Pep Guardiola verdiği bir röportajda kendisinin dünyanın en iyi teknik direktörü olmadığını ve hiç bir zaman da böyle hissetmediğini söyledi.

Teknik Direktörü Pep Guardiola kariyerinde kazandığı başarılara rağmen kendisinden daha iyi menajerler olduğunu ifade etti.

Daha önce ve gibi dev kulüpleri çalıştıran Katalan teknik adam, kariyeri boyunca sekiz lig şampiyonluğu ve iki kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Guardiola, Sky Sports'a verdiği demeçte bu başarılara rağmen hiçbir zaman mesleğinin zirvesinde yer aldığına inanmadığını söyledi:

Daha fazla takım

"Hayatım boyunca en iyisi olduğumu hiç hissetmedim. Barcelona'da üst üste altı kupa kazandığımda da hissetmedim. Kazandım çünkü büyük kulüplerdeydim ve sıradışı oyuncularım vardı. İnanılmaz menajerler var ancak onların böyle oyuncuları ve kulüpleri yok. Ben iyi bir menajerim ancak en iyi değilim. Manchester City gibi bir takımım olmasa asla kazanamam."