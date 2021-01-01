Pep Guardiola emeklilik planını rafa kaldırdı
Yorum()
Getty Images
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerini erken noktalayacağının sinyallerini vermişti. Ancak İspanyol menajer bu fikrini erteledi.
Marca'da yer alan habere göre; Guardiola, teknik direktörlük kariyerine planladığından daha uzun süre devam etmek istediğini açıkladı.
Guardiola, "Menajerliği bırakmayı planlıyordum. Şu anda planladığımdan daha geç emekli olacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
18 Ocak'ta 50. yaş gününü kutlayacak olan deneyimli menajer, "Tecrübe, mesleğimi yaşama şeklimde bana yardımcı oluyor. Zaten 50 güzel bir yaş" ifadelerini kullandı.
Pep Guardiola'nın Manchester City ile 2023 yazına kadar anlaşması bulunuyor.