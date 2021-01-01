Pep Guardiola'dan Jadon Sancho açıklaması

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 2017 yılında takımdan ayrılmasına izin verdiği Jadon Sancho hakkında konuştu.

Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 2017 yılında, 14 yaşından beri formasını giydiği Manchester City'den ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Dortmund'da müthiş bir ilerleme kaydederek büyük bir yıldız haline gelen Sancho, birçok kulübün transfer listesine girerken Manchester City'nin de bu transferi düşündüğü iddia ediliyordu.

Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu 2017 yılında 8 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.

Guardiola neler söyledi?

Guardiola, Jadon Sancho'nun ayrılmasına izin verdiği için pişmanlık duymadığını ifade etti.

"Olağanüstü bir oyuncu. Çok kaliteli bir milli takım oyuncusu ve takımında gerçekten iyi gidiyor.Takımda kalmasını istedik ama o ayrılmaya karar verdi. İnsanlar ayrılmaya karar verdiğinde yapabileceğiniz tek şey gitmelerine izin vermek.

Bize karşı oynadığı maçlar dışında ona her şeyin en iyisini diliyorum. Hiç pişmanlık duymuyorum. O mutluysa ben de mutluyum."

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21 yaşına yeni giren Jadon Sancho, Dormtund formasıyla Bundesliga'da üç sezon üst üste hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşarak harika bir performans gösterdi.

Manchester City'nin ezeli rakibi Manchester United, geçen yaz Jadon Sancho'yu transfer etmek istemiş ancak Dortmund gelen teklifleri reddetmişti. Alman ekibi, İngiliz yıldızı 120 milyon euro'dan aşşağıya satmak istemiyor.

Öte yandan Sancho sakatlığı sebebiyle, İngiltere'nin San Marino, Arnavutluk ve Portekiz maçlarını kaçıracak. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde 6-14 Nisan tarihlerinde oynanacak olan Manchester City maçlarında hazır olması bekleniyor.