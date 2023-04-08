Pep Guardiola'dan Jack Grealish'e: "Daha fazlasını istiyoruz!"

Pep Guardiola, Jack Grealish'in bu sezon daha iyi performans sergilediğini kabul ederken daha fazlasını bekliyor.

Grealish, Dünya Kupası'ndan bu yana iyi bir formda

Pep onu övdü

Ancak daha iyi olması için meydan okuyor

NE OLDU? Grealish, Etihad'ın yolunu tuttuğunda 100 milyon sterlinlik fiyatının karşılığını vermesi bekleniyordu. Pek de parlak geçmeyen ilk sezonunun ardından performansını arttırdı. Ancak bu Pep Guardiola için yeterli değil.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Guardiola şunları söyledi: "Evet, bu sezon gerçekten iyi oynuyor. Ancak bildiğiniz gibi daha fazlasını istiyoruz. Belki geldiğinde yeterince iyi olmadığını düşünüyordu. Bazı oyuncular hemen adapte olurken bazıları zamana ihtiyaç duyar. Jack buraya bir sezon için gelmedi. O bizim için önemli bir oyuncu."

BÜYÜK RESİM: Jack Grealish geçen hafta Liverpool'a karşı bir hayli iyi performans sergiledi ve bir gol, bir asistlik performansla sahadan ayrıldı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty