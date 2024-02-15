Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İngiliz basınına bir örnek verirken Galatasaray'ı da kullandı.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final bileti için önemli bir avantaj sağladı.

Ancak İspanyol menajer, bu galibiyetin meyda tarafından küçümsendiğini görünce harekete geçti ve durumu açıkladı.

Pep Guardiola, Kopenhag üzerine bir örnek verirken Galatasaray'ı da kullandı.

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Pep Guardiola ne söyledi?

Kopenhag maçının ardından basın toplantısı düzenleyen İspanyol menajer, bu galibiyetin küçümsenmemesi gerektiğini vurgulamak için Kopenhag ile aynı grupta yer alan Galatasaray'ı da cümlenin içinde kullandı.

Guardiola konuyla ilgili, şunları söyledi:

"Ne kadar zor olduğunu biliyorum. İnsanlar kolay olduğunu düşünüyor ama değil.

"Eğer kolay olduğunu düşünüyorsanız gidin Bayern Münih'e, Galatasaray'a ve Manchester United'a, bunun ne kadar zor olduğunu sorun.

"Kopenhag gerçekten zorlu bir rakip. Gerçekten iyi oynadık."