Premier Lig

Pep Guardiola: "Burada daha uzun süre kalmak isterim"

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Pep Guardiola Man City
Getty Images
Manchester City ile olan sözleşmesinin son yılına giren başarılı teknik adamdan önemli mesajlar...

Pep Guardiola, kariyerine Manchester City'de devam etmek istediğinin sinyallerini verdi.

Bilindiği üzere İngiliz ekibinin başındaki beşinci sezonuna giren İspanyol teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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Pazartesi günü Wolverhampton ile oynanacak lig maçı öncesi düzenlnenen basın toplantısında geleceğine dair açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Burada daha uzun süreler kalmak isterim. Kulübü seviyorum ama burada kalmayı hak etmem gerekiyor. Son yıllarda önemli işler başaran Manchester City, bu standartlarını korumak zorunda ve ben de bununla yükümlüyüm. Sezon sonunda hangi noktada olacağımızı göreceğiz." dedi.

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    Yeni sözleşme görüşmelerini şimdiden düşünmenin bir anlam ifade etmediğini de sözlerine ekleyen Guardiola, şöyle devam etti: "Zamanı gediğinde görüşmeler başlayacaktır. Ama şu an işimize konsantre olmak zorundayız."

    Takımın yeni kaptanı Fernandinho

    Öte yandan Pep Guardiola, David Silva'nın takımdan ayrılması sonrasında yeni sezonda kaptanlık görevini 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fernandinho'nun üstleneceğini de duyurdu.

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