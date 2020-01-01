Pep Guardiola: Bir gün yarı finallere çıkacağız
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Lyon, Manchester City'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Pep Guardiola, daha iyi olan tarafın kendi ekibi olduğunu belirtti ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi:
"Her şey ortada. Bir gün illa ki yarı finallere giden engelleri aşacağız. İkinci yarı daha iyiydik ama bu turnuvada mükemmel olmak gerekiyor. Biz olamadık."
"Kilit anlarda ceza sahasında hatalar yaptık. Hücumda boşluk bulmakta zorlandık. Böyle durumlarda beraberliği yakalamak ve maçı uzatmalara götürmeniz gerek; ama biz üçüncüyü de yedik ve maç bitti."
"Hayal kırıklığına uğradık, şimdi biraz tatil yapacağız. Oyuncular kulübe döndüğünde onların motivasyonunu yükseltmemiz gerekecek."
"Fırsatlar bulduk, olağanüstü bir gol attık ama bir tane de kaçırdık. Ne yazık ki yine elendik. Daha iyi olan bizdik."
"Artık sonuçlardan bahsetmek istemiyorum. Konuşunca şikayet ediyor ya da bahane üretiyor gibi oluyorum."