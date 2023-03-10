İspanyol menajer, yaşanan olayların ardından futbolcusuna uyarılarda bulundu.

32 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun hafta sonu Manchester'da bir barda bir kadının göğüslerine dokunduğu videosu ifşa oldu.

Cheshire Polisi, Perşembe günü olayı araştırdıklarını doğruladı, ancak bu aşamada herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Guardiola ne söyledi?

Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Guardiola, Walker hakkında konuşurken oyuncuların halkın önünde daha dikkatli olması gerektiğine değindi.

"Bu özel bir mesele, onunla konuşarak konuya dahil olacağız. Burası özel durumlardan bahsetmenin yeri değil."

Oyuncuların toplum içinde daha dikkatli olmaları gerekip gerekmediği sorulduğunda Guardiola, "Kesinlikle.

"Yıllar öncesinden tamamen farklı bir durumdayız. Bunu biliyorlar.

"Evin kapısını açtıklarında, ne yaparlarsa yapsınlar videoya alınacaklarını bilmeleri gerekiyor. Toplum böyledir" dedi.

Evli ve üç çocuk babası olan Walker'ın, Premier Lig takımıyla antrenmanlarına devam etmesi beklenirken şu an için City ile sözleşmesinin feshedilmesi beklenmiyor.

İngiliz milli oyuncu, Cumartesi günü Crystal Palace deplasmanında Guardiola tarafından kadroya alındı.

Ancak İspanyol menajer, Walker'ı ilk 11'de oynatıp oynatmayacağına henüz karar vermedi.

Geçen hafta sonu meydana geldiği iddia edilen olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Hem Walker hem de Manchester City, şu ana kadar konuyla ilgili bir yorum yapmıyor.