Pep Guardiola: Aradığım tek şey mutluluk

Manchester City Menajeri Guardiola gelecekte aradığı tek şeyin mutlu olabilmek olduğunu söyledi.

ile sözleşmesi 2020-21 sezonu sonunda bitecek olan Pep Guardiola'nın İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan Khaldoon Al Mubarak ile yeni sözleşme için görüşeceğini söyleyen deneyimli teknik adam, yola devam edip etmeme konusunda sonuçlar da dahil birçok faktör olduğunu dile getirdi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini ifade eden Guardiola, "Şu an sadece önümüzdeki üç aylık döneme odaklanmak istiyorum. Maç maç düşünerek sahada en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız. Ondan sonra oturup düşünecek zamanımız olacak." dedi.

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49 yaşındaki teknik adam, gelecekte ne aradığına dair basın mensuplarından gelen bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Mutluluğu arıyorum. Aradığım tek şey bu."

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"Olağanüstü oyuncularla çalışıyorum. Benimle çalışmanın kolay olmadığını biliyorum ancak mutluyum. Önceden çalıştığım kulüplerden ayrılmamın sebebi daha mutlu olacağım yerlerin olduğunu düşünmemdi. Şu an harika takım sahipleri olan ve iyi ilişkilerimizin bulunduğu bir kulüpteyim."

"Başkan Khaldoon ile bu sezonun sonunda ya da önümüzdeki sezonun ortasında görüşüp devam edip etmeyeceğimizi göreceğiz."

2007 yılında B Takımı'nda teknik adamlık kariyerine başlayan Guardiola, 2008-2012 yılları arasında Katalan ekibinin A takımını çalıştırdı. 2013 yılında göreve başladığı Alman devi 'te üç sezon geçiren tecrübeli teknik direktör, 2016 yazından bu yana Manchester City'yi çalıştırıyor.