Pep Guardiola, 2023'e kadar Manchester City'de

Manchester City Kulübü, İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını resmen duyurdu.

Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiliz deviyle olan sözleşmesini uzattı.

Bilindiği üzere 49 yaşındaki teknik adamın mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Manchester City Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada Guardiola'nın sözleşmesinin 2023 yılına dek uzatıldığı duyuruldu.

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İspanyol teknik adam 2016 yılında başına geçtiği Manchester City ile iki Premier Lig, bir FA Cup, üç Lig Kupası ve iki Community Shield şampiyonluğu yaşadı.