"Peninka Salah", Suudi bir futbolcuya yönelik alay konusu oldu!

Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah’ın 2026 Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynanan maçta “Panenka” tarzında attığı penaltı, Arap taraftarlar arasında gündem oldu; ancak bu olay, Mısırlı yıldızın övülmesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan bir oyuncuya yönelik geniş çaplı alay dalgasına yol açan eski bir görüntüyü yeniden gündeme getirdi.

Salah, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında 4-2 galip gelinen Avustralya maçında üçüncü penaltıyı büyük bir özgüvenle gole çevirerek Mısır milli takımını son 16 turuna taşıdı.

Salah’ın penaltı vuruşunun videosu yayıldıktan sonra, “X” platformundaki çok sayıda kullanıcı, Suudi Arabistan milli takımının forveti Abdullah El-Hamdan’ın, Arap Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Fas karşısında “Panenka” tarzında bir penaltı vuruşu yapmaya çalıştığı eski bir görüntüyü paylaştı.

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Ancak Hamdan’ın o zamanki denemesi, topu üst direğin üzerine göndererek feci bir şekilde sonuçlandı ve bu an, oyuncuya yönelik geniş çaplı taraftar ve medya eleştirilerinin ortasında en tartışmalı penaltılardan biri haline geldi.

Tepkiler bununla da kalmadı; taraftarlar, Salah’ın sakin ve isabetli penaltı vuruşunu El Hamdan’ın denemesiyle karşılaştırarak, iki vuruş arasındaki farkın özgüven ve vuruş kalitesinde yattığını öne sürdüler. Bu durum, sosyal medya platformlarında yeni bir alaycı yorum dalgasına yol açtı.

El-Hamdan, maçtan sonra hatasını kabul etmiş ve basın toplantısında eski Fransız teknik direktör Hervé Renard’dan kamuoyu önünde özür dilemişti. O sırada, medya önünde teknik direktörün başını öpmesi, o dönemde büyük yankı uyandıran bir an olarak hatırlanıyor.

"Panenka" vuruşu, bu anıları yeniden gündeme getirdi. Mısır milli takım kaptanının vuruşu, "Firavunlar"ı çeyrek finale taşıyan bir golden öteye geçerek, karşılaştırmaların önünü açan ve sosyal medya platformlarını Suudi milli takım forvetinin eski denemesine yönelik alaycı yorumlarla dolduran bir an haline geldi.















