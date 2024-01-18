Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar Goal.com/tr'de...

Hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası mesaisinin ardından gözler yeniden Trendyol Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi.

Yorucu kupa maçlarından sonra takımlar, yeniden Trendyol Süper Lig'e dönecek ve hedefleri için sahada olacak.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk lig maçında evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olacak.

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Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Pendikspor'a konuk olacak. 20 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadelenin hakemi henüz belli olmadı. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.