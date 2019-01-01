Penaltısız lider Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, 15 hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor ile penaltı kullanmayan 2 takımdan biri olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'in lideri Demir Grup , 15 haftada penaltıdan gol sevinci yaşamayan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.

Ligde 33 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede yer alan kırmızı-beyazlı ekip, rakip filelere gönderdiği 32 golle geride kalan 15 haftanın en golcü takımı oldu.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 15 haftada da beyaz noktaya hiç gitmedi. Sivas ekibi Çaykur Rizespor, ve maçlarında ise penaltıdan birer gol yedi.

maçında da aleyhinde penaltı kararı verilen kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Mamadou Samassa, Alexander Sörloth'a gol izni vermedi.

Ligde Sivasspor'un yanı sıra Aytemiz lehine de penaltı düdüğü çalınmadı.

Süper Lig'de Galatasaray ve 6, Trabzonspor ve BtcTurk 5'er kez penaltı noktasına giderken, bu takımları 4'er penaltıyla , Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Gaziantep FK, 3'er penaltıyla ve İttifak Holding , 2'şer penaltıyla Yukatel , Beşiktaş ve Medipol , 1'er penaltıyla da , MKE Ankaragücü ve izledi.

Sivas ekibinin gollerinin 2'si kafayla, 30'u ise ayakla geldi.

Sivasspor'un gol dakikaları

Sivasspor, geride kalan 15 haftalık periyotta attığı 32 golü en çok karşılaşmaların 70. ve 80. dakikaları ile uzatma dakikalarında kaydetti. Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaların bu dakikalarında rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Bu gollerin 5'ini uzatma dakikalarında kaydeden Sivas ekibi, 5 gol sevincini ise 70. ve 80. dakikalar arasında yaşadı.

Sivas ekibi ligdeki en erken golünü ise 6. haftada Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kaydetti. Sivasspor'un forveti Fernando bu karşılaşmanın 1. dakikasında rakip fileleri havalandırdı.

Her lig maçında gol atma başarısı gösteren Sivasspor'un, gol attığı dakika aralıkları ve atılan gol sayıları şöyle:

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1-10. dakika: 2 gol, 10-20. dakika: 3 gol, 20-30. dakika: 1 gol, 30-40. dakika: 4 gol, 40-50. dakika: 3 gol, 50-60. dakika: 4 gol, 60-70. dakika: 2 gol, 70-80. dakika: 5 gol, 80-90. dakika: 3 gol, 90+ dakika: 5 gol

Sivasspor'un kalesini koruyamadığı dakikalar

Ligde 15 haftalık periyotta kalesinde 14 gole engel olamayan Sivasspor'un en çok kalesini koruyamadığı dakika ise 50-60. dakika aralığı oldu. Sivas temsilcisi uzatma dakikalarında ise hiç gol yemedi.

Kırmızı-beyazlılar 1-10, 10-20, 20-30, 60-70 ve 70-80. dakikalar arasında 1'er gol, 30-40, 40-50 ve 80-90. dakikalar arasında 2'şer gol, 50-60. dakikalar arasında ise 3 gol yedi.