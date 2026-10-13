24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Penaltıdan gole: İttihad ile Şebab el-Ahli maçında tartışmalı hakem kararı

Al Ittihad - Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Ittihad
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Hakemin kararı doğru muydu?

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli arasında AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta, topun muhtemel bir penaltıdan rakip takımın golüne dönüştüğü tartışmalı bir hakem pozisyonu yaşandı.

Al Ittihad, bugün salı günü Cidde'deki Al Inmaa Stadı'nda, Asya organizasyonunun lig aşamasının ikinci haftasında Shabab Al Ahli'yi konuk etti.

Maçın yedinci dakikasında İranlı Sardar Azmoun, Guilherme Bala'nın etkileyici bireysel hareketinin ardından Shabab Al Ahli adına skoru açtı. Bala, birden fazla oyuncuyu geçtikten sonra topu boş kaleye karşı Azmoun'un önüne bıraktı.

Gol gelir gelmez Al Ittihad oyuncuları, Shabab Al Ahli'nin öne geçme golünü kaydetmesinden önce Suudi ekibi lehine bir penaltı olduğu gerekçesiyle maçın hakeminden video yardımcı hakem teknolojisine başvurmasını istedi.

Video yardımcı hakem odasının incelemesinin ardından hakem, bir ihlal bulunmadığı gerekçesiyle Al Ittihad'a penaltı vermeyi reddederek Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin golünün geçerli olduğuna karar verdi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin