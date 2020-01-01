Pele'den Ronaldo'ya tebrik mesajı

Brezilyalı efsane Pele, milli takım kariyerinde 101. golüne ulaşan Cristiano Ronaldo'ya saygılarını sundu.

Pele, Milli Takımı'nın 100 ve 101. golünü kaydeden 'yu tebrik etti.

Brezilyalı efsane, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Ronaldo'yu kutlarken, "Bugün aslında 100 gol için tebrik edeceğimi sanıyordum ancak 101 gol oldu! Kariyerinde ulaştığın yeni zirveler için tebrikler Cristiano" ifadelerini kullandı.

Milli takımda 101 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, böylece 109 golle zirvede yer alan İranlı Ali Daei'nin rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.