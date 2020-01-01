Pele: Ronaldo, Messi'den iyi ama ben en iyisiyim

Brezilyalı efsane oyuncu, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunun kendisi olduğunu yineledi.

Pele'ye göre 'nun istikrarlı olması onu 'den daha iyi bir oyuncu yapıyor. Ancak Pele'ye göre en iyisi ikisi de değil!

Ronaldo ve Messi, son 12 Ballon d'Or ödülünün 11'ini paylaştı. Messi Aralık ayında altıncı Altın Top'unu alarak Portekizli yıldızın bir adım önüne geçti.

An itibariyle takımı ligde lider olan Messi, bu sezon tüm kulvarlarda 22 gol attı. Üst üste 9. şampiyonluğuna giden 'ta ise Cristiano Ronaldo, 16'sı son 12 maçında olmak üzere bu sezon tüm kulvarlarda 25 kez fileleri sarstı.

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Youtube kanalı Pilhando'ya konuşan Pele, "Şu anda Cristiano Ronaldo'nun en istikrarlı oyuncu olduğunu düşünüyorum, ancak Messi'yi unutamazsınız" ifadeleriyle Portekizli yıldızı bir adım öne koydu.

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Ancak Pele, kendisini de bu iki ismin üzerine koyuyor. Diego Maradona'yı ise listesine dahi almıyor.

Ronaldo ve Messi'den daha iyi olup olmadığı sorulduğunda, 79 yaşındaki Pele şu cevabı verdi;

"Bu, cevaplanması zor bir soru. Bana birçok kez bu soru soruldu. Zico ve Ronaldinho'yu unutmamalıyız. İnsanlar her zaman Beckenbauer ve Cruyff gibi Avrupalı ​​oyuncuların da en iyisi olduğunu söylüyorlar. Ama sanırım hepsinden daha iyiyim. Bu benim hatam değil. Sadece bir Pele olacak. Benim gibi başka biri olmayacak."