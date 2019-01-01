Pele, ideal partneri olarak Messi'yi seçti

Brezilyalı efsane, Lionel Messi'den övgü dolu sözlerle bahsetti ve Arjantinli yıldızın yanında oynamasını isteyeceği ideal isim olduğunu söyledi

, futbol tarihinin gördüğü en önemli oyunculardan biri.

Sık sık geçmiş efsanelerle kıyaslanan Arjantinli yıldız, çok sayıda kişiye göre Maradona ve Pele gibi isimlerin önünde yer alıyor.

efsanesi Pele, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamalarda Messi'yi yere göğre sığdıramadı.

'Aktif olarak futbol oynayan isimler arasından kimle oynamak isterdiniz' sorusu yöneltilen Pele, hiç düşünmeden "Messi" yanıtını verdi.

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"Sahada yapamadığı şey yok" diyen efsane oyuncu, Messi için "Şu an en komple oyuncu olabilir" ifadesini kullandı.

Vatandaşı Neymar'ın futbol dünyasındaki yerine de değinen Pele, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte her ülkede top koşturan iki ya da üç oyuncu vardı. Şimdi ise bütün dünyaya hükmeden iki - üç kişi var. Messi, ve bana göre Neymar ilk üçte yer alıyor. Ancak Neymar, henüz Brezilya'da büyük bir figür olmayı başaramadı. Bir sonraki Dünya Kupası'na fiziksel olarak iyi durumda gelirse neden olmasın?"