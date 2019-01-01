Pele, Fransız yıldızı övdü: Mbappe yeni Pele olabilir!

Brezilya efsanesi Pele, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Üç kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Pele, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'den övgüyle söz etti.

Brezilyalı efsane kendisi ve Mbappe arasındaki karşılaşmaların haksızlık olduğunu belirtti.

France Football 'a konuşan Pele, "Mbappe, Dünya Kupası'nı 19 yaşında kazandı, bense sadece 17 yaşındaydım. Neredeyse eşitlendiğimizi söyleyerek onunla şakalaştım. Bence o yeni Pele olabilir. Bunu söyleyince insanlar dalga geçtiğimi sanıyor ancak bu bir şaka değil." ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız bu sezon 21 maça çıktı, 17 gol attı, 10 asist yaptı.