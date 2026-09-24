Nezaketi bir kenara bırakan bilindik açık sözlülüğüyle Carlo Ancelotti, Brezilya Millî Takımı'ndaki ilk gerçek sınavında sözünü sakınmadı.

Seleçao için yeni bir dönemin başlamasına saatler kala İtalyan teknik adam, La Liga'nın iki yıldızı arasında çarpıcı bir kıyaslama yapmaktan çekinmedi; Barcelona'nın parlayan kanat oyuncusunu överken, Real Madrid'in kanat oyuncusuna dair sert bir hüküm verdi. Bu açıklamalar İspanya'da büyük yankı uyandıracak.

Carlo Ancelotti, bugün perşembe günü Townsville'de düzenlediği basın toplantısında, yarın cuma günü Avustralya karşısında oynanacak ve Dünya Kupası sonrası Seleçao'nun ilk maçı olacak beklenen hazırlık karşılaşması öncesinde yeni Brezilya Millî Takımı'nın hatlarını açıkladı.

İtalyan teknik adam, güvenmesi beklenen ürkütücü bir hücum kadrosunu açıkladı; bu tercih, saf hücum futbolu ortaya koyma niyetini de teyit ediyor. Kadro şu şekilde: kalede Hugo Souza, savunmada Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos, orta sahada Danilo ve Bruno Guimaraes, ve Estevao, Raphinha, Endrick ve Vinicius Junior'dan oluşan ateşli bir hücum dörtlüsü.

Raphinha'ya olağanüstü övgü

Ancelotti, Raphinha'nın bu sezon Barcelona ile yaptığı roket gibi başlangıcı övme fırsatını da kaçırmadı; oyuncu Blaugrana'nın en önemli hücum silahlarından biri hâline geldi.

Ancelotti şöyle konuştu: "Raphinha, doğal mevkisi olmayan bir pozisyonda muhteşem bir performans sergiliyor, ancak artık öyleymiş gibi görünüyor." Bu sözlerle oyuncunun sahte forvet mevkisindeki parlak oyununa gönderme yaptı; öyle ki bu mevkide yalnızca 8 maçta 14 gol atıp 3 asist yaparak durmak bilmeyen bir gol makinesine dönüştüğünü rakamlarla ortaya koydu.









Vinicius'a açık bir mesaj

Tam tersine, Ancelotti'nin Real Madrid'deki eski yıldızı Vinicius Junior hakkındaki sözleri epey açık sözlüydü.

İtalyan teknik adam, Vinicius'un şu an en iyi dönemlerinden birini yaşamadığını kabul ederek şöyle dedi: "Belki şu an en iyi hâlinde değil, ancak ikisinin de gelecekte asli oyuncular olacağından eminiz."

Ancelotti, Vinicius'un millî takımdaki takım arkadaşına kıyasla seviyesinin düştüğünü kabul etmesine rağmen, ikilinin Brezilya'nın geleceğine liderlik etme kapasitesine dair mutlak güvenini teyit etti ve her ikisine de asli oyuncu olarak güveneceğinin altını çizdi.

Queensland Country Bank Stadyumu, Ancelotti'nin Brezilyası'nın ilk gerçek tablosuna sahne olacak; Vinicius ve Raphinha'yı bir araya getiren, Endrick ve Estevao gibi iki ağır sıklet yetenekle desteklenen bir ikili, ilk dakikadan itibaren Avustralya savunmasını sınamak ve İtalyan teknik adamın yıldızlarına duyduğu güvenin boşuna olmadığını kanıtlamak için tasarlanmış bir hücumla sahaya çıkacak.







