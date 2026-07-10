Peki ya Messi'nin cezası? Chaka, Arjantin maçı öncesinde beyaz bayrağı çekiyor

Lionel Messi’nin ezici havasını kabul etmekle büyük bir sürpriz yaratma hayali arasında kalan Granit Xhaka, ikilemin eşiğinde duruyor; 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanacak maçtan birkaç saat önce, İsviçre kaptanı bu efsaneye duyduğu hayranlığı gizlemedi, hatta bunu “büyük bir onur” olarak nitelendirdi.

Ancak bu övgü dolu sözlerin ardında, Çaka, Latin Amerika zihniyetini İsviçre’ye aktarmaya yönelik üstü kapalı mesajlar verdi. İsviçre milli takım kaptanı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanacak beklenen maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu; bu açıklamalarda Lionel Messi’yi istisnai bir konuma yerleştirirken, ülkesinin masayı altüst etme hırsını da gizlemedi.

Maç öncesi basın toplantısında Chaka, görevin zorluğundan açıkça bahsederek şöyle dedi: "Onu 90 dakika boyunca, hatta 120 dakika boyunca durdurabilecek miyiz, bilmiyorum... Benim için ve Messi döneminde oynamış herkes için bu büyük bir onur; ona karşı oynamak bir onur, onun tarihinin bir parçası olmak da bir onur."

İsviçre kaptanı sözlerine şöyle devam etti: “Bu maçın tadını çıkaracağız, buna şüphe yok, ancak aynı zamanda İsviçre’nin karakterini ortaya koymak ve işlerini olabildiğince zorlaştırmak istiyoruz.”

Messi’ye yönelik aşırı övgülerine rağmen, Chaka, yeterince takdir edilmediğini düşündüğü milli takımının potansiyelinden bahsederken açık bir meydan okuma mesajı gönderdi ve şöyle dedi: “Arjantin’in neler yapabileceğini biliyoruz, ancak bizim yeteneklerimizden bahseden çok az kişi var; bunları sahada göstereceğiz. Hayal kurmayı seviyorum ve bazen hayaller gerçek olur. Ancak bunun gerçekleşmesi için çok çalışmalı ve elinden gelenin en iyisini yapmalısın… Kendimizi aşmalıyız.”

İngiltere Premier Lig’de profesyonel olarak oynadığı için çok iyi tanıdığı Arjantin orta sahası hakkında ise şunları söyledi: “Orta saha oyuncularının hepsini tanıyorum. Hepsi Premier Lig’de oynuyor, birbirimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Ne zaman oyunu hızlandırmam, ne zaman yavaşlatmam gerektiğini biliyorum.”

Şöyle devam etti: “Latin Amerika takımlarının en büyük hayranlarından biriyim. Her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bu zihniyeti İsviçre’ye taşımak istiyoruz. Arjantin, geleceğimiz için harika bir örnek. Etkili olmalıyız ve topu kaybettikten sonra üzerlerindeki baskıyı azaltmalıyız.”

Chaka, teknik direktör Murat Yakin ile olan ilişkisini övmeyi de ihmal etmedi. Bu ilişkiyi “her zaman olumlu” olarak nitelendiren Chaka, “Aramızda her zaman saygı vardı. O kucaklaşma beni çok mutlu etti. Duygusal anları seviyorum, bu anı asla unutmayacağım” dedi.