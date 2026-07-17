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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pedro Porro’nun eşliğinde… Yamal, Dünya Kupası finalinde forma giyememe endişelerini ortadan kaldırıyor

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Yamal
P. Porro
İspanya
Arjantin
ABD

İspanyol yıldız final maçında normal şekilde sahaya çıkacak mı?

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, takım arkadaşı Pedro Porro ile birlikte, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın final maçında Arjantin karşısında forma giyemeyeceği yönündeki endişeleri ortadan kaldırdı.

İspanya Milli Takımı, yarın Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

İspanyol gazeteci Alfredo Martínez'in aktardığına göre, maçtan 48 saat önce Lamine Yamal, bugün Cuma günü takım arkadaşı Pedro Porro ile birlikte "La Roja"nın toplu antrenmanlarına katıldı.

Böylece, dün Perşembe günü takım antrenmanlarına katılmamaları nedeniyle şüpheler doğan Yamal ve Boro’nun Dünya Kupası finalinde oynayacakları kesinleşti.

Yamal, geçtiğimiz Salı günü Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya karşı 2-0 kazanılan maçta forma giymişti. Maçta İspanya'nın ilk golünü getiren penaltıyı kazanan Yamal, oyundan değiştirilmeden maçı tamamlamıştı.

Dünya Kupası
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İspanya
ESP
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Arjantin
ARG

19 yaşındaki oyuncu, bu yılki Dünya Kupası'nda sadece bir gol attı; bu gol, grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan'ı 4-0 yendikleri maçta geldi.

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