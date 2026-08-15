Pedro Neto: Hilal'in ihtiyaç duyduğu bir transfer mi, yoksa boşluk doldurma mı?

Hilal'in yeni bir sağ kanat oyuncusu arayışı, transfer piyasasında sıradan bir hamle olmaktan çıktı; aksine son dönemde "Lider"in yönetimine dayatan en öne çıkan dosyalardan biri hâline geldi. Özellikle Brezilyalı Malcom de Oliveira'nın takımdan ayrılmasının gündemde olması ve kulübün onu hızla telafi edebilecek bir alternatif bulma isteğiyle birlikte.

Hilal geçtiğimiz dönemde hücum hattına yönelik bir dizi isim için harekete geçti ve birden fazla oyuncuyla temas kanalları açtı; ancak bazı dosyalarda girişimleri istenen sonuca ulaşamadı. Şu anda tüm gözler, kulübün masasındaki en öne çıkan seçeneklerden biri olarak İngiliz kulübü Chelsea'nin yıldızı Portekizli Pedro Neto'ya çevrildi.

Neto: Beklenen çözüm mü, yoksa Malcom'a sadece bir alternatif mi?

Pedro Neto ile anlaşmak kâğıt üzerinde mantıklı görünebilir; özellikle de oyuncunun çok sayıda hücum özelliğine sahip olması, hücum hattında birden fazla mevkide oynayabilmesi, ayrıca hızı, fırsat üretebilme ve hatlar arasında hareket etme becerisi göz önüne alındığında. Bunlar, Simone Inzaghi'ye sezon boyunca ek çözümler sunabilecek unsurlar.

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Ancak Hilal için asıl önemli soru şu: Neto teknik olarak en iyi seçenek olduğu için mi seçildi, yoksa bir dizi başka transferin sekteye uğramasının ardından eldeki çözüm hâline geldiği için mi? İki durum arasındaki fark büyük; çünkü tüm kupalarda mücadele eden bir kulüp, projesine uygun bir oyuncuyla anlaşmaya ihtiyaç duyar, yalnızca Malcom'un bırakacağı boşluğu doldurmak için bir isme değil.

Hilal baştan beri sağ kanatta oynayabilecek, hücum bölgesine hız ve dinamizm katacak bir kanat oyuncusu arıyordu. Malcom'un ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir oyuncuyla anlaşmak lükstən çok bir zorunluluk hâline geldi. Bu nedenle Neto'nun gerçek değeri, takımın eksikliğini hissettiği katkıyı sunabilme kapasitesiyle bağlantılı olacak; yalnızca bir başka yabancı oyuncunun ayrılmasıyla değil.

Hilal potansiyelini iyi değerlendirirse kazançlı bir transfer

Teknik açıdan Neto, gerçekten kazançlı bir transfer olmasını sağlayacak niteliklere sahip. Sadece hıza ve çalıma dayanan bir kanat oyuncusu değil; aynı zamanda oyun kurabilen, boşluklara hareket eden, takım arkadaşlarıyla mevki değiştirebilen bir oyuncu. Ayrıca defans durumundan hücum durumuna hızla geçebiliyor. Bunlar, Inzaghi'nin Hilal'de uygulamak istediğini açıkladığı hücum futboluna uygun özellikler.

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Ayrıca üstlenebildiği rollerin çeşitliliği, İtalyan teknik adama daha geniş bir manevra alanı tanıyor; zira onu kanatta ya da forvete yakın bir konumda kullanmak mümkün. Aynı zamanda ona derinliğe inip tehlikeli bölgelerde sayısal üstünlük yaratma özgürlüğü de verebilir. Bu da Hilal'in hücum hattını daha esnek hâle getirebilir.

Ancak transferin başarısı yalnızca isimlerle ya da şöhretle belirlenmeyecek; Neto'nun takıma hızla uyum sağlama, yıldızlarla uyum içine girme ve Hilal'in içindeki baskının büyüklüğünü kaldırabilme kapasitesiyle belirlenecek. Bu nedenle onun gelişi, kulübün otomatik olarak ideal çözümü bulduğu anlamına gelmiyor.

Sonuçta Pedro Neto iki net ihtimal arasında kalıyor; ya Hilal'in hücumunu yeniden şekillendiren ve Inzaghi'ye yeni bir silah sunan kazançlı bir transfere dönüşecek, ya da Malcom'un ayrılışı ve diğer seçeneklerin sekteye uğramasının ardından sağ kanat mevkisini doldurmak için anlaşılan sıradan bir oyuncu olacak.

Gerçek cevap ise transferin bedelinden ya da etrafındaki gürültüden gelmeyecek; "Lider"in formasıyla sahada işe koyulduğunda Neto'nun ortaya koyacağı seviyeden gelecek.