Pedri: Yaptıklarımızın bedelini ödedik

Barcelona orta saha oyuncusu İspanyol Pedri, takımının Camp Nou'da oynanan ve İspanya Ligi müsabakaları kapsamında yer alan El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 yenilmesinin ardından üzüntüsünü dile getirdi. Pedri, Katalan ekibinin özellikle ilk yarıda beklenen performansı sergileyemediğini vurguladı.

"DAZN" kanalına açıklamalarda bulunan Pedri, Barcelona'nın maçın ilk yarısında en iyi halini gösteremediğini söyledi. Takımın devre arasından sonra toparlandığını ve beraberliği yakalamayı başardığını belirten Pedri, ancak Real Madrid'in galibiyet golünü attığı kontratağı iyi yönetememenin bedelini ödediklerini ifade etti.

İspanyol orta saha oyuncusu, Barcelona'nın top dolaşımında ritmi kaybettiğini sözlerine ekledi ve şöyle açıkladı: "İlk yarıda son derece yavaştık ve birçok basit hata yaptık, böyle takımlar karşısında da bunun bedelini ödüyoruz."

Pedri, takım ve taraftarları için özel bir önem taşıyan bir karşılaşmayı kaybetmenin hayal kırıklığına rağmen, önümüzdeki maçlarda performansın mutlaka iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve oyuncuların galibiyet alıp bunu taraftarlara armağan etmek istediklerini, ancak şansın kendilerinden yana olmadığını söyledi.

Açıklamalarını, rekabetin hâlâ uzun olduğunu ve El Clasico'yu kaybetmenin İspanya Ligi'nin kaderini belirlemeyeceğini vurgulayarak tamamlayan Pedri, sezonun devam etmesi ve telafi imkânının bulunması nedeniyle bu sonucu geride bırakıp bir sonraki maça odaklanmanın gerekli olduğuna işaret etti.