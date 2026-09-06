Barcelona'nın yıldızı Pedri, 5-0'lık farklı galibiyete rağmen Valencia maçının zor geçtiğini vurguladı.

Barcelona, Mestalla Stadı'nda oynanan ve Katalan ekibinin tam anlamıyla üstünlük kurduğu maçta Valencia'yı 5-0 mağlup ederek geniş bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla İspanya La Liga'nın zirvesine tek başına yükseldi ve Şampiyonlar Ligi serüvenine başlamadan önce güçlü bir mesaj verdi.

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Pedri, Movistar kanalına şunları söyledi: "Bazıları sonuç nedeniyle bunun kolay bir maç olduğunu söyleyebilir, ama burada işler asla kolay değildir. Bu, özgüvenimizi yüksek tutmak ve puan toplamaya devam etmek için oynanan bir maç."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar her zaman 40 gol atan bir forvet ister. Bunu yapabilecek oyuncularımız var. Hücum hattında oynayabilecek birçok oyuncumuz var. Bu yıl gol sıkıntısı çekmeyeceğiz."

Pedri devam etti: "İnsanlar benimle Rodri'nin anlaşamadığını söylüyor, ama onunla oynamak son derece rahat. Nadiren topu kaybediyor ve savunmada çok yardımcı oluyor. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve daha fazla maçla birlikte daha iyi olacağız."

Şu sözlerle bitirdi: "Mestalla Stadı'ndaki alkış için teşekkür ederim. Bir rakip stadında bunu duymak son derece özel. Sezonun geri kalanında onlara başarılar diliyorum, bizim ise her şeyi kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Biz Barcelona'yız."

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