PEC Zwolle serisini sürdürdü, ADO Den Haag'yı daha da zor duruma soktu

PEC Zwolle, pazar öğleden sonra sahasında ADO Den Haag'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Dylan Mbayo attı. Bu galibiyetle PEC Zwolle 14. sıraya yükselirken konuk ekip tehlike hattında kaldı.

Maçın ilk bölümünde PEC Zwolle oyuna tamamen hâkimdi. Ev sahibi ekip, ilk yirmi dakikada ADO kalecisi Kilian Nikiema'nın kalesini birkaç kez yokladı ancak sonuç alamadı.

İlk yarının devamında da PEC Zwolle baskısını sürdürdü. Ryan Thomas'ın uzaktan şutu az farkla dışarı çıktı; Simon Graves'in kafa vuruşu da hedefi kıl payı kaçırdı.

Ardından ADO, oyunun gidişatının aksine öne geçtiğini sandı. Jalen Hawkins topla ilerleyip şutunu çekti. Savunmadan seken top, yakın mesafeden filelere gönderen Evan Rottier'in önünde kaldı. Ancak hücum oyuncusu ofsayttaydı ve gol geçerli sayılmadı.

Devre arasına kısa süre kala diğer tarafta geçerli bir gol geldi. Dylan Mbayo kanattan içeri kat edip Nikiema'nın yetişemeyeceği bir şutla ağları buldu: 1-0.

İkinci yarıda iki takım da beş dakika içinde çok net fırsatlar yakaladı. PEC Zwolle adına Sydney van Hooijdonk'un kafa vuruşu direkten döndü. Rottier ise kaleci Jasper Schendelaar'ı geçmesine rağmen topu ağlara gönderemedi.

İkinci yarının kalan bölümünde hem PEC Zwolle hem de ADO Den Haag gerçekten net pozisyonlar üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, ADO savunmasının yaptığı bir hatayı da değerlendiremedi. Mac3Park'ta bunun dışında kayda değer bir gelişme yaşanmadı.

Bu galibiyetle PEC Zwolle, Eredivisie'de 14. sıraya yükseldi. Geçici teknik direktörler Dennis van der Ree ve Maikel van der Werff yenilgisizliğini sürdürüyor. ADO ise hâlâ 17. sırada.