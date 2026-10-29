Geçen sezon Alman teknik direktör Hansi Flick, Barcelona'nın zor anlarda sorumluluk alabilecek liderlere ihtiyacı olduğunu açıkça kabul etmişti ve bu sezon Raphinha bu sorumluluğun büyük bir kısmını üstlendi; ayrıca kaptanlık pazubandını da takıyor.

Bununla birlikte, kaptanlık pazubandını takmasa da Barcelona soyunma odasındaki en etkili seslerden biri sayılan bir başka oyuncu daha var; o da Rodri. "Marca" gazetesinin aktardığına göre.

Madrid doğumlu orta saha oyuncusunun geçen yaz gelmesine rağmen, Katalan kulübüne uyum süreci hızlı oldu ve etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Taraftar önündeki ilk görünüşünden itibaren oyuncu tribünlerden coşkulu bir karşılama gördü; kişiliği ve tecrübesi sayesinde de soyunma odasında büyük bir nüfuz kazandı.

Bunun son örneği dün, çarşamba günü yaşandı. Real Madrid ve Paris Saint-Germain karşısında alınan son iki yenilginin ardından Rodri, Raphinha ve takımın diğer liderleriyle birlikte, takım ruhunu güçlendirmek amacıyla toplu bir öğle yemeği düzenlemek için harekete geçti; bu jest, orta saha oyuncusunun üstlendiği liderlik rolünü yansıtıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Geçen yaz Barcelona orta saha mevkisini kendi lehine çözmüş gibi görünüyordu. Yine de Rodri ile anlaşma fırsatı doğduğunda kulüp konuyu değerlendirmekte tereddüt etmedi ve karar iki nedene dayandı: Birincisi, Katalan kulübüne dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadrosuna katma fırsatı doğdu. İkincisi, birçok genç oyuncuyu barındıran bir soyunma odasına tecrübe, kişilik ve liderlik katabilecek bir oyuncu olarak gördüler.

Madridli oyuncunun gelişi, salt futbolsal yönleri aşan bir bahis niteliğindeydi; zira dolu dolu geçmişi ve kişiliği, iyi ve kötü günde iyi bir örneğe ihtiyaç duyan genç bir takımda temel unsurlar olabilirdi. Milli oyuncu da bu rolü eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi başardı.

Sosyal açıdan ise, gelişinin ilk gününden, yani Joan Gamper Kupası maçına katıldığı günden itibaren Camp Nou stadyumunun taraftarları onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Bunun yanı sıra, Flick'in takımının ilk on birinde vazgeçilmez, temel bir oyuncu konumunda.