Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, takım arkadaşı Camavinga'ya destek çıkan bir tavır sergileyerek Real Madrid içindeki yeni liderlik rolünü ortaya koydu. Fransız orta saha oyuncusu, hazırlık döneminde gösterdiği performans nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Brezilyalı, sözleşmesini yeniledikten sonra takımın en tecrübeli oyuncularından biri hâline geldi ve aynı zamanda takımın liderlerinden biri oldu.

Kanat oyuncusu artık yalnızca sahada değil, soyunma odasında da daha büyük bir sorumluluk üstleniyor. Zira maaşındaki artışın yalnızca sahada değil, saha dışında da yansıması olması gerekiyor; grubun liderlerinden biri olarak rolünü yerine getirmesi ve takımın bütünlüğünü güçlendirmeye katkıda bulunması bekleniyor.

Camavinga, Real Madrid'in yeni sezon hazırlık döneminde en çok eleştiri alan oyunculardan biri oldu. Fransız oyuncu iyi performanslar sergileyemedi ve bu durum, Real Madrid taraftarının bir kısmı tarafından sosyal medya ağları üzerinden dile getirildi; hatta bazıları oyuncunun takımdan ayrılmasını talep etti.

Kulüp de onun için bir çözüm bulmaya karşı çıkmayacak, ancak oyuncu ayrılmayı reddediyor ve Mourinho için önemli bir unsur olabileceğini kanıtlamak istiyor.

İşte tam da burada Vinicius devreye giriyor. Camavinga, dün Ferencvaros ile oynanan hazırlık maçında, topu arkadan çıkarırken yaptığı birçok hatanın ardından yeniden taraftarın en çok eleştirdiği oyunculardan biri oldu.

Performansına dair oluşan şüpheler, birçok taraftarın yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşılması yönünde talepte bulunmasına yol açtı.

Maç biter bitmez Vinicius, Instagram hesabından Camavinga ile birlikte bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafa bir "general" emojisi ekledi.

Brezilyalı, bu jestle Fransız orta saha oyuncusuna açıkça destek vermek ve bu zor anında ona sahip çıkmak istedi.

Takımın üçüncü kaptanı, bir oyuncunun maruz kalabileceği eleştirilerin ne kadar ağır olabileceğini herkesten daha iyi biliyor; bu yüzden takım arkadaşının yanında durmak istedi.

Vinicius Junior, tüm takım arkadaşlarının takım içindeki önemini hissetmelerini ve zor zamanlarda yanlarında olduğunu göstermek istiyor.

Brezilyalı forvet, kadronun liderlerinden biri olarak görevine fiilen başlamış durumda; zira Vinicius, yeni kişiliğiyle gerçek bir lider olduğunu hissediyor.