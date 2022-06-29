Paulo Fonseca, Lille'in yeni teknik direktörü oldu

Portekizli teknik direktör, Fransız ekibinde Jocelyn Gourvennec'in koltuğunu devraldı.

Lille teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirirken 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

2020/21 sezonunda Lille ile şampiyonluk yaşayan Christope Galtier'in takımdan ayrılmasının ardından sezon başında göreve gelen Jocelyn Gourvennec, 16 Haziran'da kulübe veda etmişti.

Gourvennec'in ayrılığının ardından takımın başına daha önce Porto, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi ekipleri çalıştıran Paulo Fonseca getirildi.

Paulo Fonseca ne söyledi?

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Fonseca, Lille'i en üst seviyeye taşımak için kararlı olduğunu söyledi:

"Lille'in yeni teknik direktörü olmak benim için bir gurur kaynağı ve büyük bir onur."

"Zengin ve etkileyici geçmişiyle bu büyük kulübe seçilmenin bana da büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayım. Bu nedenle Lille ile bu maceraya başladığım için mutluyum. Personel ve oyuncularla çalışmak için heyecanlıyım."

"Her şeyden önce, hep birlikte, hedeflere ulaşacağımızı ve kulübü en üst seviyeye taşımak için son derece motive ve kararlıyım."

"LOSC liderlerine güvenleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu muhteşem statta Lille taraftarlarıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve onlara sıcak karşılamaları için şimdiden teşekkür ediyorum."

Paulo Fonseca'nın kariyeri nasıl?

Kariyerinde E.Amadora U19, Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto, SC Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma takımları bulunan 49 yaşındaki teknik direktör; 1 kez Portekiz Kupası, 3 kez Ukrayna Ligi ve Ukrayna Kupası, 1 kez de Portekiz ve Ukrayna Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

3-1-4-2 dizilişini tercih eden Paulo Fonseca son olarak Roma'da 101 maçta; 53 galibiyet, 20 beraberlik ile 28 mağlubiyet elde etti ve 1.77 puan ortalamasını tutturdu.

Daha fazlası