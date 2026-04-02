Paulo Dybala, üç ay sonra Avrupa dışındaki bir kulüple sözleşme imzalayabilir

Transfer muhabiri César Luis Merlo'nun haberine göre, Paulo Dybala (32) bu sezonun ardından Avrupa'da oynamayabilir. Flamengo, Arjantinli oyuncuya yakında cazip bir sözleşme teklif etmek istiyor; Boca Juniors ise onun memleketine muhteşem bir dönüş yapmasını umuyor.

Maçlarını La Bombonera'da oynayan kulüp, özellikle romantik bir hikayeyle şansını denemeyi düşünüyor. Dybala, 40 kez milli formayı giydiği ülkeye 14 sezonun ardından geri dönebilir.

Flamengo ise finansal açıdan daha cazip bir teklif sunuyor. Brezilya kulübü, geçtiğimiz kış West Ham United'dan Lucas Paquetá'yı transfer etmek için tek başına 42 milyon euro transfer ücreti ödedi.

Her halükarda Dybala'nın AS Roma'dan ayrılacağı görülüyor. Sol ayakla oynayan oyuncu, dört sezonun ardından sözleşmesinin süresini doldurdu ve bu nedenle bedelsiz olarak transfer edilebilir.

2024'te son milli maçına çıkan Dybala, Roma formasıyla 135 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 45 gol attı ve 26 asist yaptı.

Sadece bir mucize Dybala'nın Roma'da kalmasını sağlayabilir. Şu anda iki taraf arasında herhangi bir görüşme yok.

Dybala henüz Güney Amerika'ya dönmek istemiyorsa, Süper Lig de bir seçenek olabilir. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerde, yaklaşık 8 milyon euro olan mevcut maaşından ödün vermek zorunda kalmayacağı tahmin ediliyor.