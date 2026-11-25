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Paulo Dybala, AS Roma'daki beşinci sezonunu geçiriyor. 33 yaşındaki oyun kurucunun sözleşmesi 2027 ortasına kadar sürüyor ancak kendi isteği İtalya'da daha uzun süre futbol oynamak. Dybala bunu UEFA'ya verdiği röportajda söyledi.

Dybala, 2022 yazında Roma'ya geldi ve kısa sürede taraftarların gözdesi oldu. Sakatlıklara yatkın olmasına rağmen sol ayaklı oyuncunun bu konumu pek değişmedi. Bugüne kadar Giallorossi formasıyla 149 maça çıktı, 45 gol ve 34 asist kaydetti.

Dybala, ilk yıllarında Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne döndürmeyi başaramadı. 2023'te Sevilla'ya karşı Avrupa Ligi finalini penaltılarla kaybeden Dybala, "İlk yılımda Avrupa Ligi finaline ulaşarak buna yaklaştık ama sonraki yıllarda bunu hak edecek kadar iyi performans göstermedik" dedi.

"Ancak geçen yıl gerçekten kararlı bir takım gördüm. Son maçlarda gol yemeyerek bunu gösterdik çünkü son maç gününe kadar elemeyi geçmemizin yalnızca bize bağlı olmadığını biliyorduk." Roma kendi maçını kazanarak Como'nun da aralarında bulunduğu takımlarla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. AC Milan ve Juventus ise başarısız olup elendi.

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Dybala, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin 2025 yazında göreve gelmesinden bu yana sakatlıklardan daha az etkilendi. "Diz ameliyatları dışında geçen yıl kendimi çok iyi hissettim. Özellikle kaslarım açısından. Teknik direktör ve ekibi, bu yıl gelen kondisyonerler de dahil, hazırlık döneminde bana sınırlı ama uygun bir antrenman yükü verdi. Böylece her zaman oynayabilecek durumda oldum."

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"Bu sezon şu ana kadar kendimi formda hissediyorum ve çok memnunum." Donyell Malen ile çok iyi bir uyumu olan Dybala, ekim ortasında baldırından sakatlanana kadar bu sezon neredeyse bütün maçlara ilk 11'de başladı. 2022 dünya şampiyonu, geçen hafta sonu Parma deplasmanında 5-1 kazanılan maçta sahalara döndü.

Dybala, 15 yıldır İtalya'da futbol oynuyor. La Joya 2012'de Instituto ACC'den Palermo'ya 12 milyon euro karşılığında transfer oldu ve burada en azından İtalya'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak adını duyurdu. Sicilya'da üç yıl boyunca yeteneklerini sergiledikten sonra Juventus'u ikna etti ve 41 milyon euro karşılığında Torino'ya gitti.

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"Böyle bir kariyerim olacağını hiç düşünmemiştim, İtalya'da 15 yıl geçireceğimi ise hiç düşünmemiştim. Ülkenin güneyinde, kuzeyinde ve şimdi de orta kesiminde yaşadım. Hayatımın neredeyse yarısını burada geçirdim ve çok mutluyum" dedi.

"İtalya beni kollarını açarak karşıladı. Kızım burada doğdu, dolayısıyla İtalyan. Evet, kariyerimin geri kalanında İtalya'da kalmayı umuyorum. Serie B'de geçirdiğim ve benim için çok önemli olan yıl gibi, tüm kariyerimi Serie A'ya adamış olmak benim için çok özel olurdu" diye konuştu Dybala.

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Önceki yıllarda İtalya'dan ayrılması çok daha yakın görünüyordu. Tijjani Reijnders'in şu anki kulübü Al-Qadsiah, 2024'te 75 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Dybala, geçen yıl Al-Hilal'den gelen teklifi de bunun gibi reddetti.

Geçen yaz Roma ile sözleşmesini bir yıl uzattı ve sakatlıklara yatkınlığı nedeniyle daha düşük ücret koşullarını kabul etti. Böylece temel maaşı 8 milyon eurodan 2 milyon euroya düştü. Performans bonuslarıyla yılda iki milyon euronun çok üzerinde bir gelir elde etmesi yine de mümkün.