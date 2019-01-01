Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba: Paul, Messi ile konuştu

Mathias Pogba, kardeşi Paul Pogba’nın transfer dönemi içerisinde Lionel Messi ile görüştüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sona eren yaz transfer döneminde Paul Pogba’nın ’dan ayrılıp ayrılmayacağı en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

26 yaşındaki Fransız oyuncu her ne kadar İngiliz ekipte kalmaya karar verse de, şimdiden yeni maceralara hazır.

El Chiringuito TV’ye konuşan Mathias Pogba yaptığı açıklamada “Paul’ün birkaç oyuncu ile konuştuğunu biliyorum. Bu oyuncular kim mi? Messi, Zlatan ve milli takımdan arkadaşı Griezmann. ’den ise Raphael Varane ve Zinedine Zidane ile de irtibata geçti” ifadelerini kullandı.

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Paul Pogba’nın Antoine Griezmann ve yakın arkadaşı Zlatan Ibrahimmovic ile konuşması şaşırtıcı bir durum değil. Ancak ’nın eski ve yeni oyuncularıyla konuşması, Fransız yıldızın Real Madrid yerine Katalan ekibi seçmesini sağlayabilir.

2019’un Ocak ayında AS’a verdiği röportajda Mathias Pogba “Tiki-taka futbolunu seviyoruz. Elimden geldiğince Barcelona’nın maçlarını televizyondan ve stadyumdan izlemeye çalışıyorum. Kardeşim Manchester United’dan ayrıldığı zaman gidebileceği üç kulüp var: , Real Madrid veya Barcelona. City’ye gideceğini düşünmüyorum. Paul’ün bir sonraki durağı İspanya olacaktır” şeklinde konuştu.

Bu sezon Premier Lig’in ilk 4 haftasında 5 puan toplayabilen Manchester United’da bütün maçlarda 90’ar dakika forma giyen Pogba, 2 asist kaydetti.