Paul Pogba yeni sözleşmeye imzasını atıyor!

İngiliz basını, Manchester United'ın Paul Pogba ile yeni sözleşme konusunda anlaşmak üzere olduğunu ileri sürdü.

ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılabileceği sıkça konuşulan Paul Pogba'nın kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

'in Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın isteği doğrultusunda Fransız yıldızın transferi için devrede olduğu biliniyordu.

Haberin devamı aşağıda

The Sun'ın haberine göre ise Manchester United yönetimi, Pogba ile 5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmak üzere.

Daha fazla takım

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon uzun süre sahalardan uzak kalan Pogba, son haftalardaki formuyla takımının yakaladığı çıkışta önemli rol oynamıştı.

Pogba bu sezon şu ana kadar çıktığı 13 lig maçında 1 gole imza atıp 3 de asist yaptı.