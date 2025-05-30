Doping cezası sona eren Manchester United ve Juventus'un eski yıldızı Paul Pogba, Süper Lig'e gelebilir.

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu, bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek. Ligin bitmesine çok az bir süre kala transfer gündemi ise canlandı.

Transfer haberleri art arda gelirken sürpriz bir Paul Pogba gelişmesi de yaşandı... Trendyol Süper Lig devinin gündemine ise Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba geldi.

Paul Pogba nerede, ne yapıyor?

Hatırlanacağı üzere Paul Pogba, doping cezası aldığı için futboldan 4 yıl men edilmişti. Ancak bu ceza 18 aya indirildi ve yıldız futbolcu, mart 2025'te sahalara döndü.

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18 aylık cezanın ardından sahalara dönen Paul Pogba, bu süre zarfında bireysel antrenmanlar yaptı. Eski Juventus ve Manchester United yıldızının geleceği merak konusu.

Paul Pogba, profesyonel futbol kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 446 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 446 karşılaşmada 76 gol atıp 97 asist yaptı.

Trabzonspor'a gelebilir

Fransız orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig'den Trabzonspor'un gündemine girdi. 32 yaşındaki yıldız, menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerildi.

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'a Paul Pogba ile birlikte menajerler tarafından birçok oyuncu önerildi. Ancak yönetim, Pogba konusunda henüz kararını vermedi.