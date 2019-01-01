Paul Pogba: Solskjaer kalmayı hak etti

Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer'in gösterdiği performans ile Manchester United'da kalıcı olmayı hak ettiğini belirtti.

Ole Gunnar Solskjaer, göreve geldiği Aralık ayından bu yana 'ın başında çıktığı 17 maçın 14'ünden galip ayrılmayı başardı.

Norveçli çalıştırıcının takımda yarattığı olumlu havaya önceki teknik direktör Jose Mourinho ile sıkça anlaşmazlık yaşayan Paul Pogba da kayıtsız kalmadı.

Norveçli teknik adamın takımda yarattığı havadan son derece memnun olan Pogba, Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Elbette kalmasını istiyoruz. Sonuçlar mükemmel ve iletişimimiz harika. O'nun da oyuncular ile olan iletişimi oldukça iyi" ifadelerini kullandı.

Solskjaer'in oyuncuları mutlu etmesinin önemini vurgulayan Fransız oyuncu, "Bir futbolcu mutlu olduğu zaman öyle kalmak ister. Solskjaer bu işi hak ediyor. Kulübü çok iyi tanıyor, kulüp hakkında her şeye hakim" dedi.

Eski United efsanesinin takımda yaptığı değişikliklere de değinen Pogba, "Oyunculara özgüvenlerini geri kazandırdı. Saha içinde bizi özgürleştirdi ve oyundan tekrar keyif almamızı sağladı. Belki de önceden aldığımız sonuçlarla keyif almamaya başlamışızdır" cümlelerini kullandı.

Takımın Mourinho ile özgüven kaybı yaşadığını da itiraf eden Fransız orta saha oyuncusu, "Belki de özgüven problemi yaşadık ve bazı şeyler yanlış gitti. Geçmişten bahsetmeyi çok sevmiyorum. Çünkü önemli olan gelecekte bizi nelerin beklediği. Şu an biz çok daha iyiyiz, sonuçlar mükemmel" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Manchester United, Solskjaer yönetiminde yakaladığı çıkışa rağmen son iki maçında sırasıyla ve Wolverhampton'a karşı sahadan mağlup ayrıldı.