Paul Pogba sahalara dönüyor
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Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın takımla antrenmanlara başlayacağını açıkladı.
Son olarak 26 Aralık'ta Newcastle United karşılaşmasında forma giyen Pogba, Ocak ayında ameliyat olmuştu.
Solskjaer, düzenlediği basın toplantısında sakatlığından tamamen kurtulan Fransız oyuncunun, gelecek hafta antrenmanlara katılacağını doğruladı:
"Paul hala fizik doktorlarıyla tedavisine devam ediyor. Gelecek hafta takımla antrenmanlara başlayacak. Futbola tam olarak geri dönebilmesi için biraz zamana ihtiyacı olacak."
26 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla 7 kez Premier Lig maçına çıkarken, 2 asist yaptı.