İtalya Serie A devi Juventus ile olan sözleşmesi feshedilen Paul Pogba'nın yeni adresi belli oluyor.

Juventus ile sözleşmesinin feshedilmesinden sonra yeni bir takım arayışına giren Paul Pogba'ya talip olan beş takım ortaya çıktı.

beIN SPORTS'un Fransız basınından YOP L-FRII kaynaklı haberine göre; doping kullandığı gerekçesiyle cezası 4 yıldan 18 aya indirilen ve mart ayında futbola geri dönebilecek olan yıldız isim ile ilgilenen takımlar şunlar...

Manchester United

İngiliz devinin altyapısında yetişen Pogba'nın kalbinde Manchester United'ın özel bir yeri var. İlk Juventus döneminin ardından 2016'da Kırmızı Şeytanlar'a geri dönen Pogba, ikinci Juventus macerasının ardından bunu tekrar yapabilir.

Haberin devamı aşağıda

2016'da rekor bir bedelle Old Trafford’a dönen Pogba’nın bu dönemi, bazı parlak anlarla hatırlandı ancak 2022’de kulüpten ayrıldı.

Bazı raporlar, oyuncunun boş zamanlarında Jonny Evans'ın 2023'te Manchester United'a yeniden imza atmadan önce yaptığı gibi Carrington'da antrenman yapacağını öne sürüyor.

Fransız milli oyuncu, yeni teknik direktör Ruben Amorim’i etkileyebilirse yeniden bir şans kazanabilir.

Inter Miami

Pogba, Ceza süresi 18 aya indirildiğinden beri özel olarak Miami'de antrenman yapıyor. Burası, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin evi.

Takımda halihazırda Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi yıldızlar bulunuyor ve Fransız oyuncu da bu yıldızlar listesine eklenebilir.

MLS’in 2025 sezonu Şubat ayı sonunda başlarken, Pogba’nın Mart ayındaki sahalara dönüşü Inter Miami için mükemmel bir zamanlama olabilir.

Al Ittihad

Paul Pogba’nın Suudi Arabistan Pro Ligi’ne olası bir transferiyle ilgili söylentiler, Fransız oyuncunun 2023 temmuz ayında Suudi Arabistan’da görülmesinin ve Al-Ittihad tesislerinde fotoğraflar paylaşmasının ardından yoğunlaştı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Pogba’ya o dönemde Al-Ittihad’dan sezon başına 100 milyon Euro gibi muazzam bir teklif yapıldığını iddia etti.

Ancak bu anlaşma hiç gerçekleşmedi. Futbola dönüşü, Dünya Kupası kazanan oyuncuya yeniden ilgi duyulmasına yol açabilir ancak bu kez ilk teklif edilen maaştan çok daha düşük bir ücret alması muhtemel.

Marsilya

Pogba’nın kendi ülkesi Fransa’ya dönmesi, oyuncu için cazip bir seçenek olabilir. Orta saha oyuncusu, Juventus ve Fransa’dan eski takım arkadaşı Patrice Evra tarafından, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ligue 1’de Marsilya’ya geçmeyi düşünmesi yönünde bilgilendirildi.

Pogba, bu öneriye açık olduğunu da belirtti ve cezasını tamamladıktan sonra kariyerini canlandırmak için Fransa’ya dönme olasılığını dışlamadı.

Fenerbahçe

Yıldız futbolcu, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe’ye sürpriz bir transferle de ilişkilendirildi. Fenerbahçe şu anda, Pogba’yı 2016 yılında Manchester United’a götüren kişi olan Jose Mourinho tarafından çalıştırılıyor.

Bu nedenle tanıdık bir yüzle yeniden bir araya gelmek, Fransız oyuncunun kariyerini canlandırmasına yardımcı olabilir.

Trendyol Süper Lig; Victor Osimhen, Mauro Icardi, Edin Dzeko, Sofyan Amrabat ve Dries Mertens gibi Serie A’nın eski yıldızları için de bir "ikinci şans" ligi haline geldi.