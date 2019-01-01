Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor

Transfer döneminde adı Juventus ve Real Madrid ile anılan Paul Pogba'nın transferine dair menajeri Mino Raiola'dan önemli açıklamalar geldi.

Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola, oyuncusu Paul Pogba'nın kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı.

The Times'a konuşan Raiola; "Kulüpte menajer dahil herkes Pogba'nın ne istediğini biliyor. Herkes onun ayrılmak istediğinin farkında ve şu an ayrılık aşamasındayız." dedi.

Ünlü menajer, 26 yaşındaki Fransız yıldızın, takımı 'ın 'daki hazırlık kampına katılıp katılmayacağına karar vermediklerini de söyledi.

Pogba, Ağustos 2016'da rekor bir bedelle transfer olduğu Manchester United'da geçtiğimiz sezon 47 karşılaşmada görev almış ve 16 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti.