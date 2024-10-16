Paul Pogba: "Jose Mourinho ile sevgili gibiydik"

Paul Pogba, Manchester United'dan eski patronu Jose Mourinho ile bir dargın bir barışık yaşadığı ilişkisinden bahsetti.

Pogba ile Mourinho, Manchester United'da birlikte çalıştı

Pogba, Portekizli ile çalıştığı dönem ikinci kaptanlığı elinden alınmıştı

Tartışmaları Mourinho'nun başlattığını söyledi

NE OLDU? Manchester United'da oynadığı dönem takımın menajeri Jose Mourinho ile olaylı bir ilişki yaşayan Paul Pogba o günlere geri dönüp Portekizli ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiden bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Daily Mail'e konuşan Paul Pogba şunları söyledi: "Jose Mourinho ile sevgili gibiydik. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Aslında her şey harika başladı. Manchester United'a geri dönmemin sebeplerinden biri de Mourinho'ydu. Beni dönmeye ikna etti. Neden kavga ettiğimizi ise bilmiyorum. Aslında ben kavga etmiyor veya ben başlatmıyordum. Fikir ayrılığına düştük. Ancak Mourinho'ya büyük bir saygım var. Yarın onu görürsem kocaman sarılacağım. Elbette bir gün bunu oturup konuşmamız gerekecek."

BÜYÜK RESİM: Paul Pogba, Mourinho ile çalıştığı dönem ikinci kaptanlığı elinden alınmıştı ve antremanda tartışırken görüntüleri ortaya çıkmıştı. 2022 yılında yaptığı açıklamalarda Fransız oyuncu, Manchester United'da Jose Mourinho ile çalıştığı dönemde zihinsel sorunlar yaşadığını ve depresyona girdiğini açıklamıştı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, doping kriziyle dünya gündemine oturmuştu. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle konuşulan Fransız yıldızın doping testleri pozitif çıkmıştı.

CAS, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl sahalardan uzaklaştırılan Paul Pogba'nın cezasını 18 aya düşürdü. Buna göre Fransız futbolcu, Ocak ayından itibaren Juventus ile antrenmanlara başlayacak ve Mart 2025 tarihiyle beraber sahalara geri dönecek.